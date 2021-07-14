تراند الفن: الإمارات تتوصل لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع أوبك+ ‎

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : كشفت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الأربعاء عن توصل الإمارات العربية المتحدة، لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع تحالف أوبك+، فيما هبط خام نفط برنت دولارا إلى 75.49 دولار للبرميل. وقالت مصادر إنه “سيكون لدى الإمارات خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يوميا لصفقات النفط المستقبلية”، بحسب العربية نت. وكان التحالف النفطي ألغى اجتماعا كان مقررا في الخامس من الشهر الحالي، كان من المقرر أن ينقاش اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

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