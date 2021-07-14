فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، تطورات وتفاصيل وضع الإعلامي وائل الإبراشي الصحي، بعد شفائه من فيروس كورونا واستمرار أثاره عليه.

وقال في تصريحات لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، على قناة سي بي سي، إن الحالة الصحية لوائل الإبراشي ممتازة، وتماثل للشفاء بدرجة عالية.

وأوضح دكتور محمد النادي، أن الإعلامي وائل الإبراشي تمكن من الاستغناء عن الأكسجين الصناعي، ورئته في تحسن، لكن حالته النفسية متأثرة بإصابته بفيروس كورونا.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن تأثيرات الإصابة بالفيروس لا تكون عضوية فقط لكنها تؤثر على الحالة النفسية أيضا، وتسبب صدمة تستغرق بعض الوقت.

ودعت مذيعات برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، زميلهم وائل الإبراشي إلى التغلب على الحالة النفسية السيئة التي وقعت له إثر إصابته بفيروس كورونا، والعودة قريبا إلى الشاشة.

وغاب منذ شهور عن الشاشة الإعلامي وائل الإبراشي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله العناية المركزة، وبعد فترة طويلة من العلاج تخلص من فيروس كورونا، إلا أنه مازال يعاني من آثاره خاصة على الرئة التي دمر الفيروس جزء كبير منها.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حالته النفسية سيئة.. وزارة الصحة تفجر مفاجأة صادمة عن وائل الإبراشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.