تراند الفن: البورصة تعلن 6 أيام أجازة بمناسبة عيد الأضحي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - قررت البورصة المصرية تعطيل العمل لمدة 6 أيام بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 19 يوليو الحالي، وتنتهي الخميس 22 من الشهر نفسه، على أن يستأنف العمل صباح الأحد 25 يوليو.

وكان البنك المركزي قرر أيضا تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر لمدة 6 أيام، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ، اعتبارا من يوم الإثنين 19 يوليو وتنتهي الخميس 22 يوليو، على أن يستأنف العمل صباح الأحد 25 يوليو.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قرارًا بعدد أيام إجازة عيد الضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

ونص القرار على أن تكون الفترة من الاثنين 19 يوليو الجاري حتى السبت 24 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

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