فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: تعرضت مواطنة للاحتيال من حساب وهمي ينتحل صفة مدرسة تعلم القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكن الحساب الوهمي من استدراج المواطنة للحصول على معلومات عنها وبطاقته الإئتمانية حتى حصل على 500 ألف ريال من حسابها البنكي. وحول الحوار الذي دار بين المواطنة “أم عبدالرحمن” والحساب الوهمي أثناء سؤالها عن بداية مواعيد التدريب العملي. وقال الحساب الوهمي لها:” أي مستوى تريديه، زوديني بالاسم ورقم الهوية ادخلي بالرابط والحين يوصلك كود زوديني، ولازم تحاولين على هذا الحساب 5 ريال لجدولة مواعيد القيادة”. يذكر أن المنصات الاجتماعية الوهمية تدار من خارج المملكة وتقوم بانتحال هوية مواقع سعودية لسرقة معلوماتك المصرفية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: مواطنة تتعرض للاحتيال من حساب وهمي لتعلم القيادة.. سحب 500 ألف ريال من بطاقتها الائتمانية بحيلة ماكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.