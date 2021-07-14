تراند الفن: أمير توفيق في المغرب لإنهاء صفقة سفيان رحيمي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، رافق بعثة الفريق الأحمر الموجودة في الوقت الحالي في المغرب من أجل إنهاء صفقة انتقال سفيان رحيمي نجم الرجاء البيضاوي.

وحسب ما ذكرته إذاعة “راديو مارس” المغربية، أن أمير توفيق سافر مع بعثة الأهلي إلى المغرب والتي وصلت، أمس الثلاثاء، ليس فقط لدعم الفريق بل من أجل التفاوض بشأن صفقة سفيان رحيمي.

ويحاول أمير توفيق خلال فترة تواجده في المغرب في حسم المفاوضات مع نادي الرجاء البيضاوي، بشأن الاتفاق على ضم سفيان رحيمي بعدما سبق وتواصل مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتبط اسم سفيان رحيمي بالانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر نفي هذه التقارير.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره كايرز تشفيز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل.

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