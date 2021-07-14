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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد 4 وظائف لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك وإنتيبي (اوغندا) الجنسين، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من وزارة الخارجية على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الشاغرة كالتالي: مسؤول موارد بشرية (P3): تاريخ نهاية التقديم: 01-08-2021، فضلًا عن مسؤول إداري (D2): تاريخ نهاية التقديم: 17-07-2021، إلى جانب مسؤول موارد بشرية (P4): تاريخ نهاية التقديم: 16-07-2021، رئيس المشاركة النوعية (P5): تاريخ نهاية التقديم: 17-07-2021.
وقالت الوزارة، أنه يرجى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي: هنا .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الخارجية” تعلن عن توفر عدد من الوظائف للرجال والنساء.. وتوضح طريقة التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.