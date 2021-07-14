تراند الفن: وزير الخارجية يستقبل سعد الحريري.. ويؤكد دعم مصر للبنان الشقيق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:09 مساءً - استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، في قصر التحرير الآن.

وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الوضع المتأزم في لبنان.

وكان علي الحلبي، سفير لبنان في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، قال إن رئيس الحكومة المكلف، سيلتقي الرئيس السيسي، الأربعاء، خلال زيارته للقاهرة، موضحًا في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أن الرئيس السيسي والحريري سيناقشان الوضع المتأزم في لبنان، وبحث سبل دفع العملية السياسية لحلحلة الجمود الذي يحيط بتشكيل الحكومة اللبنانية.

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