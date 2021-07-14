تراند الفن: رئيس الوزراء الإثيوبي يتوعد بصد الهجمات في إقليم تيجراي وتفكيك قواته

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 مساءً - تعهد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بصد هجمات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، خلال بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن حكومته توصلت إلى وقف إطلاق النار داخل إقليم تيجراي لعدم تفاقم الأمر، مؤكدًا أن هذه هي الفرصة الأخيرة للسلام.



واستكمل “آبي” أن وجود المجلس العسكري لجبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا يثبت أنه عدو حقيقي، على حد وصفه، مردفًا أن الجيش الإثيوبي سيعمل على تفكيك تلك القوات، بعد تعرض الجيش لهجوم خلال الأيام الماضية.

وتواصل قوات جبهة تيجراي، عمليتها القتالية ضد الحكومة الإثيوبية، لاستعادة كافة أراضيها التي تمت السيطرة عليها من قبل المليشيات الأمهرية بالتعاون مع الجيش الإريتري.

واستعادت قوات جبهة تحرير تيجراي الإثيوبية، منطقة “الماطا”، التي كانت تحت يد الميليشيات الأمهرية والجيش الإريتري.

ونشرت صفحة إثيوبية، أمس، مقطع فيديو يفيد باحتفال شعبي تيجراي، بعد تحرير “ماي شو”، غرب الإقليم، التي كانت محتلة من قبل ميليشيات الأمهرا.

وأضاف ناشط من إقليم تيجراي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن هناك آلاف المتطوعين الجدد، الذين انضموا إلى قوات دفاع تيجراي من أجل الوطن، ورفع راية النصر.

‏يذكر أن قائد قوات تيجراي، أعلن بعد تحرير مدينة مقلي “عاصمة الإقليم”، مواصلة القتال حتى إعادة كافة المدن المحتلة.

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