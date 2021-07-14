تراند الفن: مفاجأة صادمة.. استخدام الهاتف لأكثر من ربع ساعة يصيب بمرض خطير!

صحيفة المرصد: كشفت دراسة أن استخدام الهاتف المحمول لمدة لا تقل عن 17 دقيقة يوميًا على مدى 10 سنوات يزيد من خطر الإصابة بأورام سرطانية بنسبة تصل إلى 60%.

وبحسب “العربية” نقلا عن “ديلي ميل” البريطانية كشفت النتائج أن استخدام الهاتف المحمول لمدة 1000 ساعة، أو ما يقرب من 17 دقيقة يوميًا على مدى عشر سنوات، يزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة 60 %، بسبب الإشعاع الصادر عن إشارات الهاتف المحمول والذي “يتداخل مع الآليات الخلوية” ويمكن أن يؤدي إلى تكوين بروتينات إجهاد تسبب تلف الحمض النووي والأورام وحتى موت الخلايا في الحالات القصوى.

واشتمل البحث الذي أجراه الباحثون على تحليل دراسات سابقة في الولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا للحصول على صورة واسعة لتأثير استخدام الهاتف المحمول على صحة الإنسان.

ويوصي الباحثون بضرورة تقليل الاستخدام للهواتف المحمولة واللاسلكية لتقليل وقت التعرض للإشعاع، ناصحين بأنه يجب “استخدام خط أرضي كلما أمكن ذلك” وإن يتم إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث عند عدم الحاجة إليهما”.