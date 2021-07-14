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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت دراسة أن استخدام الهاتف المحمول لمدة لا تقل عن 17 دقيقة يوميًا على مدى 10 سنوات يزيد من خطر الإصابة بأورام سرطانية بنسبة تصل إلى 60%.
وبحسب “العربية” نقلا عن “ديلي ميل” البريطانية كشفت النتائج أن استخدام الهاتف المحمول لمدة 1000 ساعة، أو ما يقرب من 17 دقيقة يوميًا على مدى عشر سنوات، يزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة 60 %، بسبب الإشعاع الصادر عن إشارات الهاتف المحمول والذي “يتداخل مع الآليات الخلوية” ويمكن أن يؤدي إلى تكوين بروتينات إجهاد تسبب تلف الحمض النووي والأورام وحتى موت الخلايا في الحالات القصوى.
واشتمل البحث الذي أجراه الباحثون على تحليل دراسات سابقة في الولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا للحصول على صورة واسعة لتأثير استخدام الهاتف المحمول على صحة الإنسان.
ويوصي الباحثون بضرورة تقليل الاستخدام للهواتف المحمولة واللاسلكية لتقليل وقت التعرض للإشعاع، ناصحين بأنه يجب “استخدام خط أرضي كلما أمكن ذلك” وإن يتم إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث عند عدم الحاجة إليهما”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مفاجأة صادمة.. استخدام الهاتف لأكثر من ربع ساعة يصيب بمرض خطير! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.