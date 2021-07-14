فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد : افتتحت الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في إسرائيل، بحضور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، وذلك في احتفال رسمي. ونشر موقع “إسرائيل بالعربية” على “تويتر”، مقاطع فيديو أثناء رفع سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى البورصة في تل أبيب، وبجواره الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج. وقال الخاجة، عقب افتتاح السفارة، إن “السفارة ستكون مقرا لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام”، مضيفا أن “الإمارات وإسرائيل أمتان مبتكرتان ونأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.