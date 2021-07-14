شوف عروض هايبر بنده من 14 يوليو ولمدة أسبوع لعيد الأضحى وخصم يصل إلى 70% Hyper Panda

يقدم هايبر بنده Hyper Panda لهذا الأسبوع خصومات مميزة جداً على أسعار السلع بمناسبة عيد الأضحى، وتصل عروض هايبر بنده لخصم 70% بجميع فروع بندة بالمملكة العربية السعودية، وخارجها، وتعد عروض بنده شاملة على كل ما يحتاج إليه كل بيت من: أدوات منزلية، مواد غذائية، أجهزة كهربائية، وأجهزة إلكترونية، كما يوجد العديد من المفاجآت التي يقدمها هايبر بندة لكل عملائه في الوطن العربي عند زيارة أحد فروعه.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

عروض هايبر بنده Hyper Panda لهذا الأسبوع مميزة جداً لجميع عملاء هايبر بندة ماركت، ومنها: خصم مميز على سعر عبوات صدور الدجاج الطرية الحجم العائلي من ماركة ساديا Sadia، كما يتوفر خصم ممتاز على شكولاتة كواليتي ستريت Quality street مميزة المذاق الحجم الكبير للمعايدة، كما يتوفر خصم متميز على عبوات الشكولاتة المشكلة للأطفال مثل: شكولاتة Snickers، وBounty، وعلى شكولاته Mars، وعلى Twix، وعلى عبوات الكريمة القابلة للدهن بالبندق من نوتيلا Nutella.

عروض بنده الأسبوعية Panda

نستعرض لحضراتكم باقي عروض هايبر بنده Hyper Panda على المنتجات الغذائية، ومن ضمنها: عرض مميز على عبوات معجون الطماطم من ماركة السعودية، كما يتوفر أيضاً خصم خاص على الفول المدمس بالخلطة من ماركة حدائق كاليفورنيا، وعلى عبوات خبر التورتيلا ماركة الأمراء، كما يتوفر خصم خاص من بندة على الميني دونات بالجرام، وعلى كيك قوس قذح المميز المذاق، وخصم خاص على الباستيل دي ناتا، وتخفيض آخر على سعر كوكيز الشكولاتة، وكوكيز جوز الهند، كما يتوفر خصم خاص على الكوكيز بنكهة قمر الدين، وبنكهة التمر.

عروض بنده اليوم Hyper Panda

يتوفر أيضاً في هايبر بنده العديد من الخصومات، والتخفيضات على المخبوزات الطازجة من هايبر بنده، ومنها: خصم مميز على الكرواسون الفرنسي الطازج بالجبنة، وعلى الكيك الإنجليزي بالفواكه، وبالجزر، كما يتوفر خصومات مميزة على سعر لفائف الخبز، وعلى أسعار البيتي فور المشكل الطازج من بنده، كما يتوفر خصم خاص على سعر الكيلو من البسكويت المصري المدور الطازج، وعلى المعمول بالتمر الحجم الصغير.