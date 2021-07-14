تراند الفن: نصائح طبية مهمة لحجاج بيت الله الحرام.. احذروا المسكنات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عدة نصائح مهمة لحجاج بيت الله الحرام، خاصة عند استعمال المسكنات الطبية في رحلة الحج.

وأوضح “النمر” أن المسكنات أدوية مهمة لعلاج الصداع وبعض الآلام التي قد تحدث للحاج، لكن يجب أن يعلم الجميع أن لها مشاكل طبية كقصور في الكلى لدى البعض خاصة مَن يعاني من الجفاف لقلة شرب السوائل.

وقال في لقاء على قناة “السعودية”: “يجب على مَن يتناول المسكنات أن يشرب كميات كافية من السوائل تزيد على 3 لترات يومياً، خاصة مع الجو الحار وبذل الجهد خلال المناسك، وألا يعتمد الشخص على العطش كمقياس لحاجة جسمه للسوائل”.

ولفت إلى أن المسكنات قد تسبب تقرحات في المعدة وفي هذه الحالة يجب التوقف عن تناول المسكن والذهاب لأقرب مستوصف طبي؛ للحصول على أدوية تحمي المعدة من تقرحات المسكنات.

وأوضح أنه قد ينتج عن المسكنات سيولة في الدم ونزيف في العينين وفي الجلد، وفي حال وجود دم أحمر حول العين أو تغير لون البول أو حدوث تجمع دموي في الرجل، يجب إيقاف المسكن فوراً ومراجعة أقرب الطبيب.

وشدد على عدم أخذ المسكنات بدون استشارة طبية، مشيراً إلى أن المشاعر المقدسة مليئة بالمراكز الطبية على مدار الساعة، وبها أطباء ومتخصصون يمكن استشارتهم لمعرفة القرار الصحيح.

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