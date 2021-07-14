تراند الفن: “عبده خال” يرد على التونسي “محمد الهاشمي” بعد شكره للمملكة : وفر نفاقك لدولة لم تعرف تلوناتك

صحيفة المرصد : علق الكاتب الروائي عبده خال، على قيام السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، بشكر المملكة بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإرسال مساعدات طبية إلى بلاده من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا وأجهزة ومسلزمات طبية.

وكان الهاشمي قد نشر تغريدة بحسابه قال فيها: “أيما دولة في العالم تتبرع لأخرى بمليون من لقاحات كورونا تستحق الشكر، والقيادة السعودية التزمت بمثل هذه المساعدات لتونس وإجراءات أخرى مهمة، لذا فهي تستحق الشكر، أما الطبقة السياسية التونسية التي أوصلت القطاع الصحي لدرجة الانهيار فتستحق أن تُرجَم بالتغريدات والتدوينات”.

ورد عليه “خال” ساخراً : “يامحمد انتهي زمن الجوخ، والغفلة، النصيحة، وفر نفاقك لدولة جديدة لم تعرف تلوناتك”.