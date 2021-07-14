تراند الفن: اليوم.. أكاديمية الشرطة تعلن عن دفعة جديدة للالتحاق بها من خريجي الثانوية والحقوق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - تعلن أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، عن شروط ومواعيد الالتحاق بها وقبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2021 -2022 وكذلك خريجي الحقوق.

ومن المنتظر أن يعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية، عن شروط القبول بكلية الشرطة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية.

وصدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على شروط قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة من خريجي الجامعات والحقوق والكلية، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2021.

وشهدت أكاديمية الشرطة، الثلاثاء الماضي احتفال مركز بحوث الشرطة بتخريج 132 متدربًا من الكوادر الأمنية الإفريقية، يمثلون 49 دولة إفريقية، بعد الانتهاء من تلقيهم دورات تدريبية في المنشآت التدريبية المصرية في مجالات مكافحة المخدرات، وتحقيق الأدلة الجنائية وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة والحيوية.

جاء ذلك في إطار التعاون الأمني بين مصر وأشقاءها الأفارقة وما تقدمه وزارة الداخلية المصرية من دعم فني وتدريبي للكوادر الأمنية الإفريقية.

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