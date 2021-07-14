تراند الفن: مصرع عاطل في مشاجرة على المواد المخدرة بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - استقبل مستشفى السادات المركزي التابع لمحافظة المنوفية، جثمان عاطل لقي مصرعه في مشاجرة على المواد المخدرة بمدينة السادات، بينه وبين اثنين آخرين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عاطل يد اثنين آخرين، بسبب الخلافات بينهم لبيع المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الشرطة، تمكنت من إلقاء القبص على المتهمين، وبمناقشتهما تبين أن الواقعة حدثت على خلفية بيع مخدر الحشيش والخلافات بينهما، حيث اعتديا على المجني عليه حتى لقي مصرعه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في واقعة القتل، واستمعت لأقوال المتهمين، وشهود الواقعة وأمرت نيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

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