تراند الفن: “التضامن” تبدأ صرف مساعدات “تكافل وكرامة” غدًا الخميس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، مساعدات “تكافل وكرامة” عن شهر يوليو لنحو 3.8 مليون مستفيد، حيث سيتم بدء الصرف بمستفيدي برنامج “كرامة” البالغ عددهم نحو مليون و256 مستفيدًا، أما مستفيدي “تكافل” سيتم صرف الدعم لهم بداية الأسبوع المقبل.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري؛ لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما اعتمدت خطة الصرف للمستحقين؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وفي سياق منفصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وعدم قدرتهم على صرف المعاشات من 1 يوليو 2021.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الائتمان الخاصة، مؤكدة انتظام صرف معاشات برنامج “تكافل وكرامة” ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المُختلفة للمستفيدين من البرنامج، مُناشدة مستفيدي البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة الائتمان، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط: “tk.moss.gov.eg”، أو التوجه لمكتب الشئون التابعين له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.