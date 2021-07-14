تراند الفن: “المسند” يعلن بداية الحالة المطرية الصيفية “تروية”.. ويكشف مدتها والمناطق المتأثرة بها!

صحيفة المرصد: أكد أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة أقرت إطلاق اسم “تروية” لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الربع الخالي، مكة المكرمة، وأجزاء من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقع المسند عبر حسابه في تويتر، أن تستمر حالة تروية المطرية الصيفية لأكثر من أسبوع، ويبدأ نشاطها الفعلي في المملكة مطلع الأسبوع القادم، وعليه من يرغب بزيارة جازان، نجران، عسير، الباحة، الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطاراً مميزة.

وأوضح أن اليوم تبدأ الحالة المطرية الصيفية “تروية” ونطاق تأثيرها يشمل مرتفعات جازان وعسير وجنوب شرق الربع الخالي وأجزاء من عمان، اليمن، الإمارات، فيما كشف عن قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.