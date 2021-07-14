فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - صحيفة المرصد : تعتبر الدهون التي تتمركز قرب الأعضاء الداخلية في الجسم، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، خطيرة للغاية، كما أن تراكمها يسبب مضاعفات لا يستهان بها. مخاطر الدهون الحشوية ويمثل تراكم الدهون “الحشوية” عاملا مسببا لعدد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب. الكافيين وبحسب الخبراء في مؤسسة الأغذية الصحية الشهيرة “هولاند آند باريت”، فإن الكافيين يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن الحشوية بسرعة. واستشهدت المؤسسة بدراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية، بحثت في الكافيين وآثاره على معدلات التمثيل الغذائي للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، وأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة. حسبما نقل موقع “سكاي نيوز” تأثير الكافيين على معدل الحرق وأعطي المشاركون في الدراسة من ذوي الوزن الطبيعي قهوة تحتوي على كافيين يبلغ 8 مليغرامات لكل كيلوغرام من وزن جسم الشخص، ولاحظ الباحثون أن “معدل الأيض” أو التمثيل الغذائي، أي حرق السعرات الحرارية وتحويلها لطاقة، زاد بشكل ملحوظ خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين. كذلك أعطي الذين يعانون من السمنة المفرطة قهوة بكافيين بنسبة 4 مليغرامات لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ورصد الباحثون أيضا زيادة في “معدل الأيض”، حسبما نقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مشروب “شهير” يخلصك من دهون البطن العنيدة بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.