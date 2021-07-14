تراند الفن: كارتيرون يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل ثنائي الزمالك الفترة المقبلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:12 صباحاً - يرفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، التفريط في أي لاعب من لاعبي الفريق إلا في حالة واحدة فقط وضعها أمام اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، من أجل الموافقة علي رحيل أي لاعب عن الفريق.

وعلم القاهرة 24، من مصادره، أن كارتيرون أكد للجنة أنه اشترط لرحيل أي لاعب أن يكون هناك بديل مناسب، فيما عدا ذلك يرفض رحيل أي لاعب في الفريق الأبيض.

جاء هذا الموقف بعد اقتراب الثنائي مروان حمدي مهاجم الفريق والتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، ورغم الموافقة المبدئية لرحيل الثنائي عن الفريق إلا أن المدرب يرفض رحيل أي منهما في الوقت الحالي إلا بعد التعاقد مع بديل لهما.

ولم يقدم مروان حمدي القادم من مصر المقاصة وحمزة المثلوثي القادم من الصفاقسي التونسي المستوي المردود والمنتظر من الثنائي في الموسم الحالي.

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