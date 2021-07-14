تراند الفن: مخرج فيلم “معالي ماما” لبشرى يكشف موعد انتهاء تصويره

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعرب مخرج فيلم “معالي ماما” عن تحمسه لبدء تصوير الفيلم، حيث افتتحت أسرة العمل التصوير أمس الثلاثاء، واحتفل جميع أسرة العمل معًا.

وقال المخرج في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” إن فيلم “معالي ماما”، هو تجربة مختلفة ويحتوي على سيناريو مميز، ليناقش قضية اجتماعية هامة، وهي علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسؤليات في العمل.

وأوضح المخرج أن العمل من المقرر انتهاء تصويره منتصف أغسطس القادم، ليُعرض في أقرب وقت بعد انتهاء التصوير، والانتهاء من المونتاج.

فيلم “معالي ماما” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، حسام داغر، شريف باهر، دعاء رجب، محمد علي رزق، ياسين نجل الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وهو من إخراج أحمد نور.

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