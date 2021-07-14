فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن أضرار تناول المسكنات. وقال “النمر” خلال مداخلة عبر “سكاي” بقناة “السعودية”، إن المسكنات تسبب قصورًا في الكلى، موضحا أن المسكنات الطبية تعتبر أدوية مهمة تستخدم لآلام العظام والعضلات والصداع ولكنها تسبب قصورًا في الكلى خاصة في حالة عدم شرب سوائل كافية وإصابة المريض بالجفاف. وشدد على أهمية شرب كمية سوائل كبيرة تتجاوز 3 لترات يوميًا بسبب التواجد في جو حار ومكان جاف وبذل جهد يومي، موضحا أنه قد يشعر المريض الذي يتناول المسكنات بآلام في المعدة، وفي حالة الشعور بذلك، لابد من التوقف عنها فورًا. وتابع أن بعض المسكنات تسبب سيولة في الدم أو نزيفا في العينين أو الجلد، موضحا:” يجب وقف المسكنات والذهاب إلى أقرب طبيب”.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/oJdFFHJ0VeyInamC.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: “النمر” يكشف عن خطورة المسكنات على الكلى.. ويحذر: توقف عن تناولها فورًا عند الشعور بهذا الأمر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.