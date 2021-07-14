تراند الفن: شوبير ينتقد موسيماني.. ويكشف سر عدم مشاركة “معلول” بتدريبات الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعدم ضمه الثنائي حمزة علاء ونبيل كوكا لقائمة القلعة الحمراء المسافرة إلى المغرب استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار شوبير إلى وصول بعثة القلعة الحمراء مساء أمس الثلاثاء المغرب، ودخولها الفقاعة الطبية فور وصولها وإجراء المسحة الأخيرة التي جاءت سلبية”.

وأضاف شوبير: “زعلت من موسيماني بسبب اصطحابه كل الفريق عدا ثنائي الشباب، حمزة علاء، ونبيل كوكا، ممكن استبعاد حمزة لأن مدرب الحراس لن يتحمل وجود 4 حراس، لكن الأمر كان نفسيًا بالنسبة للاعب، واللاعبان تعبا مع الفريق وعندما احتاج موسيماني لكوكا شارك وتألق، لكن في النهاية هذه رؤية المدير الفني”.

وأضاف شوبير: “عدم تدرب علي معلول مع الأهلي أمس كان نوع من الراحة، ولا توجد أية إصابات في الأهلي قبل المباراة النهائية، وتم صرف كافة المكافآت، وكابتن الخطيب وعد اللاعبين بزيادة المكافأة حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا”.

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