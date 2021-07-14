تراند الفن: أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأربعاء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت المرصد 6 زيارة

الرياض – ربيع الشرق الأوسط – أمجد رسمي الجزيرة – مفرح الزيادي الجزيرة – طلال الشعشاع

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