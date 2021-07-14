فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن تطورات

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وقال “تاج الدين”، إن دلال عبد العزيز تعاني من المضاعفات التي تلي التعافي

من كورونا، مبينا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

وأوضح أن هناك 25 عرضا صحيا يمكن أن يحدث بعد التعافي من كورونا، بعضها

يتعلق بالحالة النفسية والعصبية للشخص المتعافي.

ومن الجدير بالذكر أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز شهدت بعض التحسن؛

لكنها تتعرض لبعض الأعراض التي تؤخر شفاءها، خاصة التنفس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.