تراند الفن: ميركل تتوجه للولايات المتحدة للحصول على الدكتوراة الفخرية ولقاء بايدن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الولايات المتحدة الامريكية اليوم الأربعاء، في زيارة هي الاولى لها منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب ما أوضحت وكالة الانباء الألمانية من المقرر أن يلتقي الرئيس الامريكي بالمستشارة الألمانية، غدًا الخميس بالبيت الأبيض، كما ستحصل ميركل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية، سيناقشان هجمات برامج الفدية التي أصابت الشركات في الولايات المتحدة وخط أنابيب الغاز نورد ستريم، الذي يتم بناؤه من روسيا إلى ألمانيا.

وأشارت إلى أن بايدن ما زال ينظر إلى خط الأنابيب على أنه “صفقة سيئة”، رافضة القول عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الأمريكية المعلقة مؤقتًا على شركة Nord Stream 2 AG، الشركة الألمانية، التي تقف وراء خط الأنابيب، ورئيسها التنفيذي.

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