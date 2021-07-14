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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 51 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي، رفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون سويا عطلة صيفية في مدينة ”بودروم“ في تركيا.
واعتبر رواد التواصل الاجتماعي، حديث خليل التميمي، هو أول تعليق له على ما قامت به زوجته السابقة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بإعلانها طلاقهما وزواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر.
وظهر أحد أصدقاء خليل التميمي، وهو يردد حديثا لصديق ثان يقول: ”مرتاح كنك مرتاح“، فقال: ”إي الأجواء حلوة“، ليتدخل خليل التميمي، قائلا: أنا اللي مرتاح“، وسط ضحكات الحضور.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أول تعليق من طليق إلهام الفضالة بعد إعلانها طلاقهما وزواجها من شهاب جوهر: “أنا اللي مرتاح والله”! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.