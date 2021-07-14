تراند الفن: أصدقاء شقيق رامي صبري يجمعون تبرعات لعمل صدقة جارية لروحه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أنشأ أصدقاء المطرب الشاب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي جروبًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باسم” صدقة جارية لروح كريم صبري”، بهدف جمع تبرعات لعمل صدقة جارية لروح الراحل، والدعاء له بشكل مستمر.

وكتب أحد أصدقائه عبر الجروب: “هدف الجروب صدقة جارية على روح المغفور له كريم صبري وجمع تبرعات لأعمال خيرية وطرح أعمال كريم صبري على السوشيال ميديا”.

وأقيم أمس، عزاء كريم صبري، في مدينة الشيخ زايد، وحرص مجموعة من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء ومنهم: حكيم، ماجد المصري، مصطفى درويش، والمنتج وليد منصور، هاني رمزي، محمد عاطف الحلو، شذي، والملحنون محمد رحيم، ومصطفى جاد، وحسن الشافعي ومحمد عاطف الحلو وغيرهم.

وشهد العزاء توزيع عدد من المصاحف على الحاضرين في العزاء.

وشيع جثمان الراحل من مسجد الشرطة، ودُفن في مدافن العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر، وقد توفي مساء يوم الأحد الماضي، غارقًا في ترعة المريوطية، ورحل قبل إنهاء ألبومه الجديد، فكان حلمه أن يكون مطرب أغاني شهير.

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