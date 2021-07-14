تراند الفن: وزيرة الهجرة توجه عددا من الرسائل للأطفال المُشاركين بمعسكر “اتكلم عربي”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة نقاشية مع الأطفال المشاركين في المعسكر الخامس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وهو المعسكر الذي يشارك به أكثر من 50 طفلًا من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والإمارات والكويت وقطر، وتم تنظيمه هذه المرة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

وفي كلمة لها خلال الندوة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور أبناء مصر المقيمين بالخارج من الأطفال والشباب في نقل صورة إيجابية وصادقة عن وطنهم وقدرتهم على تقديم الدعم اللازم للوطن في شتى المجالات، كما استعرضت مع الأطفال عن المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” وأهدافها ومزايا التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مشددة على ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية كعنصر أساسي في هويتهم الوطنية.

وفي نفس السياق، أخذت تتحدث وزيرة الهجرة مع الأطفال عن بعض القضايا الوطنية والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية التي لا بد أن يتعرفوا عليها ليدركوا عظمة وطنهم، مثل ثورة 30 يونيو التي مهدت الطريق إلى جمهورية الجديدة، وما وصلت إليه مكانة المرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك قصة النجاح العظيمة لقناة السويس في تعويم السفينة البنمية “إيفرجيفن”، حيث رحبت الوزيرة بالأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت صاحبة كتاب “قنال لا تعرف المحال” الذي يحكي قصة النجاح هذه بأسلوب شيق ومبسط للأطفال، معلنة أن الكاتبة ستقوم بعمل حلقة نقاش مع الأطفال خلال المعسكر لتحكي لهم بأسلوب مبتكر هذه القصة.

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