فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أثار السياسي

والإعلامي التونسي محمد الهاشمي المقيم في لندن، موجة جدل وغضب بين رواد مواقع

التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد دعوته إلى تظاهرة سلمية في الرياض ضد المستشار

تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

فيما رد عليه

العديد من النشطاء السعوديين، وعلق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف على هذه الدعوة،

وكتب تغريدة في حسابه بموقع “تويتر” قال فيها : “مظاهرة سلمية واحدة في جدة أو

الرياض ترفع البطاقة الحمراء في وجه تركي آل الشيخ وتوقف لهوه وعبثه. مظاهرة

واحدة، سلمية وفي إطار القانون، كالتي تخرج في لندن أو باريس أو الرباط أو واشنطن”.

فرد “الشريف”

عليه قائلاً : “لسنا همج ولسنا غوغائيين حتى ننجرف وراء عبث التظاهر ..نحن شعب

أنعم الله علينا بقيادة فتحت كل أبوابها لمن له حاجة أو شكوى”.

وتابع :” انظر

إلى همجية غربك في باريس ولندن ماذا فعلوا في مظاهراتهم الحمقى في كل مرة يدمرون

ماتبنيه حكوماتهم ..الحمدلله إن معالي تركي آل الشيخ فاقع مرارتك”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «الهاشمي» يدعو لتظاهرة في الرياض ضد تركي آل الشيخ و«الشريف» يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.