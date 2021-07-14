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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : تم العثور على مفقود أملج مسلم المرواني الذي فقد قبل عامين في جدة بعدما تعرف عليه أحد الأشخاص بعد إعلان تغيبه.
ووفقاً لـ”سبق”، فإن أحد الأشخاص شاهد صورته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرف عليه.
من جانبها عبرت أسرة المفقود عن فرحتها بعد العثور عليه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد عامين من غيابه.. العثور على مفقود أملج بهذه المحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.