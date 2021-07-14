تراند الفن: رئيس مدينة المنيا يوجه بإعادة تأهيل المبني الإداري لمشروع المواقف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تابع اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، سير العمل وانضباطه خلال جولة ميدانية بمشروع المواقف بمنطقة الاخصاص وموقف الأقاليم بطريق “مصر-أسوان”، للتأكد من أداء العاملين لمهامهم، وفق التكليفات اليومية كتنظيم انتظار السيارات، وتحصيل الرسوم المقررة والتعاون مع الجهات المعنية لضبط والتزام السائقين بالتعريفة المقررة دون فرض أي زياده في الأجرة المقررة.

ومن جانبه وجه رئيس المدينة، محمود سلامة مدير المشروع بالنظر في إعادة تأهيل وترتيب المبني الإداري لمشروع مواقف مركز ومدينة المنيا، بتزويده بالمعدات وأجهزة الكمبيوتر، وذلك لما يمثل من أهمية في الحفاظ علي المال العام، ورفعا لكفاءة منظومة العمل بالمشروع لتحسين وزيادة الإيرادات اليومية، من خلال انضباط أعمال التحصيل وانتظام تبديل الورديات للتواجد بنقاط التحصيل على مدار الساعة، وخاصة مع قرب حلول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة، الدكتور رجب قياتي، والمهندس هشام فايز، نواب رئيس المدينة، ومحمود سلامه مدير مشروع المواقف.

وشدد رئيس المدينة، على سائقي السيارات بضرورة الالتزام بأماكن الانتظار المخصصة، وعدم التواجد علي جانبي الطريق بطريق “مصر-أسوان”، لتجنب حدوث أي تكدس قد يعيق حركة المرور، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بمستوي النظافة بالمنطقة المحيطة وأماكن الانتظار الخاصة بالسيارات وكذا الركاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات، معربا عن تفائله وتمنيه أن يرفع الله هذا الوباء، قائلا: إن تناقص تسجيل أعداد المصابين بشري خير ونذير أمل في القضاء علي الوباء لتعود الحياة لطبيعتها.

وأنهى رئيس المدينة جولته من ميدان معهد الأورام وأمام بنك الدم، لتفقد أعمال النظافة والتجميل استعدادا لمسيرة تجمع البلازما التي تنطلق في غضون أيام قليلة، موجها بسرعة تنفيذ أعمال التجميل والدهانات مع الحفاظ علي نظافة الشارع علي مدار الساعة.



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