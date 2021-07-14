تراند الفن: “ثقافة المنيا” تحتفى بعيد الأضحى المبارك في ثلاثة مراكز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:09 صباحاً - نظم قصر ثقافة مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، ورشة فنية تحت عنوان “مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك” مع الفنان محمد بشير، وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لزيادة الوعى الثقافي والفكري، حيث أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وفي نفس السياق أقام بيت ثقافة مركز بنى مزار، شمال محافظة المنيا، محاضره تحت عنوان ” عيد الأضحى فداء وفرحه” حاضرتها وفاء حسين محمد، بينما نظمت مكتبة “قلوصنا” الثقافية بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، ورشة فنية عن عيد الأضحى المبارك وتصميم لخروف العيد مع الفنانة مريان ناجى.

ومن ناحية اخري، قدمت فرقة المنيا فنون شعبية عرض فنى وتابلوهات غنائية راقصة منها “التحطيب، الطهور، السحجة” والفرقة من تدريب الكابتن سيد تونى، حيث قدم قصر ثقافة مركز مغاغة أيضا فيلم رسوم متحركة بعنوان “إقرأ لطفلك عائلة نوسة “.

وكان قد، ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب بعنوان “المرأة في عصر الديمقراطية ” حاضره علي حسن أحمد، حيث نظم قصر ثقافة مركز ملوى، جنوب المنيا، ورشة فنية عن ثورة 23 يوليو مع الفنان إيهاب نادى، ونظمت مكتبة ابوان الثقافية محاضرة عن برنامج” Power Point ” قدمها محسن عبد الحميد محمد.

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