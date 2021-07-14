تراند الفن: عمرو دياب يحتل المرتبة الأولى بأغنية “الدنيا بترقص” في قائمة “أنغامي”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تصدرت أغنية عمرو دياب الجديدة “الدنيا بترقص” قائمة تطبيق “أنغامي”، حيث أحتلت المرتبة الأولى منذ طرحها.

يذكر أن الهضبة طرح الأغنية ضمن حملة دعائية لصالح شركة ڤودافون، وفور طرحها تصدرت قوائم الاستماع بكل البلاد العربية على أنغامي.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج طارق العريان.

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا في “Jeddah Super Dome”، أكبر قبة في العالم، والتي تم افتتاحها مُؤخرًا، ليكون حفل الهضبة هو الأول فيها، وتألق بمجموعة من أشهر أغانيه، خاصة أغاني ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”، كما قدّم مجموعة من أشهر أغانيه منها “أجمل عيون”، “يا ساحر”، “قمرين” وسط تفاعل كبير من جمهوره.

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