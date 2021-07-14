تراند الفن: “الزعاق” يكشف الفرق بين الأيام المعلومات التي وردت في القرآن والأشهر الحرم – فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏33 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، المقصود بالأيام المعلومات التي وردت في القرآن الكريم، وما الفرق بينها وبين الأشهر الحرم.

وقال الزعاق إن الأيام المعلومات هي المشار إليها في قول الله تعالى: “الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج”، وهي تبدأ من أول شهر شوال وتنتهي في العاشر من شهر ذي الحجة.

وأضاف، أن الأيام المعلومات تعم فيها السلامة المجتمعية لأنه ليس بها رفث أو فسوق أو جدال، مبيناً أن هذه الأمور الثلاثة هي ما تتكئ عليها جل المشاكل البشرية. موضحا أن الأيام المعلومات ليست هي الأشهر الحرم، بل إن جزءاً منها يقع داخل الأشهر الحرم، حيث إن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب.

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