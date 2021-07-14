تراند الفن: صفية العمري تطالب صناع السينما بالتركيز على الأجيال القديمة.. وتؤكد: “أنا خجولة”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:09 صباحاً - كشفت الفنانة صفية العمري عن أنها لاترفض تقديم أدوار “دور ثان” في إطار تطور الأجيال والسماح لأجيال جديدة بإظهار مواهبها لكنها في نفس الوقت تشترط أن تكون أدوار ذات هدف.

وخلال برنامج ” كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قالت: ” لازم يكون دور له هدف وأقول فيه حاجة مش اطلع عشان التواجد ولمجرد التواجد فقط ماقدرش أغفل عن ده، حتى لو طلعت عشر دقائق أو خمس دقائق بس المهم يكون دور له هدف سواء أم أو جده لكن لازم يكون دور له ثقل .. مش مهم المساحة لكن الدور يكون محترم وله هدف”.

وحول عزوف صناع الدراما على الاستعانة بالنجوم الكبار القدامى واهتمامهم بالشباب فقط، قالت: “ أعتقد أن الدراما الآن تصنع لجيل بعينه حتى الأدوار المساعدة الآن هامشيه”.

واستكملت: “حتى لو بيصنعوا دراما لجيل بعينه فلازم في نفس الوقت ” يضفروا” الأجيال مع بعضها البعض هل فيه بنت ملهاش أم ؟

فيه فنانين كتيرة عظام وموجودين.. وبرة بيكتبوا للأجيال الكبيرة مخصوص .. هنا مش بيفكروا في الحكاية دي خالص”.

وحول مشاعر البعد عن الساحة وهل تسبب لها وجعًا، قالت: ” أنا اللي اخترت البعد لأني طول عمري بخلص شغلي وبرجع البيت على طول.. والحقيقة يمكن أكون مخطأة أو أكون لا أساير الوقت ولا الجو لكن في النهاية دي شخصيتي أني أكون ” بيتوتية” ده طبعي مش بروح مناسابات إلا لو كانت مهمة بالنسبة لي”.

وحول اقرب أصدقائها من الوسط الفني، قالت: ” إلهام شاهين وهالة صدقي ويسرا وكتير وليلى علوي وكلنا أصحاب بنتكلم دائمًا لكن أحيانا هما بيروحوا حفلات وأفراح وأنا أحيانًا أحس نفسي غريبة”.

وقاطعتها الحديدي متسائلة: “غريبة ولا خجولة ؟

لتجيب العمري ” خجولة جدًا..أنا قدام الكاميرا واحدة تانية خالص بنطلق بلا حدود، وبمجرد انطفائها وعودتي للبيت بكون ” أنا ” زي ما انا مابعرفش اتغير وهفضل كده لحد ماموت “.

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