تراند الفن: طريقة سهلة لقياس المسافات في خرائط جوجل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - عندما تبحث عن الاتجاهات باستخدام خدمة خرائط جوجل فإنها توضح لك المدة التي تستغرقها الرحلة.

ولكن ماذا لو كنت تريد معرفة المسافة الدقيقة بين نقطتين؟

ويمكن أن يساعد ذلك في التخطيط لمسارات ممارسة رياضة الجري أو ركوب الدراجات أو حتى معرفة اختصارات الطرق المحلية التي لا يأخذها التطبيق في الاعتبار.

ويتيح لك تطبيق خرائط جوجل معرفة المسافة بين أي نقطتين عبر الكرة الأرضية قبل التنقل أو حتى عند استخدام طريق سفر على طول الطرق والمسارات.

وإذا كنت تريد قياس مسافة مسار معين فإنك بحاجة إلى رسمه بنفسك. ومن السهل القيام بذلك في التطبيق سواء في إصدار الحاسب أو إصدار الهاتف المحمول.

قياس المسافات في خرائط جوجل عبر الحاسب:

افتح متصفح الويب في حاسبك ومن ثم انتقل إلى خدمة خرائط جوجل.

اضغط بزر الفأرة الأيمن على نقطة البداية ومن ثم في القائمة التي تظهر لك حدد خيار قياس المسافة.

انقر في أي مكان على الخريطة لرسم خط بين نقطة البداية ونقطة الوجهة.

تظهر لك المسافة في خط مستقيم في مربع أسفل الشاشة ويمكنك النقر فوق النقاط المحددة لإزالتها.

ومن أجل رسم مسار أكثر تعقيدًا، انقر على الخط واسحبه إلى موضع آخر عند نقاط مختلفة.

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