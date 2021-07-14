تراند الفن: فينجادا: تركت مشوار طويل من أجل العمل في مصر.. والاتحاد المصري أهم اتحاد في القارة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قال فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية: إنه ترك مهام كثيرة ومشوار طويل كمدرب من أجل العمل في الاتحاد المصري.

وكشف في تصريحاته أنه اكتسب خبرات كثيرة في مجال كرة القدم، حيث تتغير الكثير من الأشياء في الكرة، وأنه يتابع كل شئ حول تطول كرة القدم.

وأكمل بأنه تحدث مع عائلته عن منصبه الجديد، والذين رحبوا بفكرة العودة للعمل في مصر، وقالو إنها فكرة رائعة، كما تحدث مع أحمد مجاهد ورحب بالعمل معه.

وأكد فينجادا في تصريحاته، علي أنه سعيد بالعمل كمدير فني للاتحاد المصري، لأنه منصب رائع وجيد في عالم كرة القديم وفي إفريقيا، لأن الاتحاد المصري يعد أهم اتحاد في القارة، وأنه تجمعه علاقة قوية بمصر، بسبب قيادته الزمالك والمنتخب الأوليمبي من قبل، وأيضا لأن ابنته نصفها مصري ونصفها برتغالي.

وأشار إلي فترته خلال قيادته الزمالك، وقال: إنه لم يتلق معاملة سيئة إطلاقا خلال هذه الفترة، وأكد علي حبه لمصر وأهالي البلد.

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