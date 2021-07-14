تراند الفن: رفع 60 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة لتوفير بيئة خالية من الأمراض والأوبئة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة والتراكمات بالمدينة والقري بشكل مكثف، لتوفير بيئة نظيفة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

قال هشام فايز سعد، نائب رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن رفع عدد 60 طن مخلفات صلبة وأتربة وقمامة بأحياء جنوب ووسط المنيا، وذلك للبدء في اعادة تطوير رصيف بنك الدم، وتجميله ودهانة بالتزامن مع اعمال حملة تطهير وتعقيم اسوار وشوارع المنطقة، مشيرًا أن تم وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل لرفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة.

وأضاف فايز في بيان له، ان تم عمل حملة مكثفة بنطاق ميدان معهد الاورام واصلاح وصيانة رصيف بنك الدم والبدء في تجميله ودهان بلدوراتة، وذلك في اطار خطة رفع كفاءة الطرق والشوارع العامة جري ذلك جنبا إلى جنب من عمل حملة لرش وتطهير الاسوار الخاصة بمعهد الاورام وبنك الدم، مؤكدا استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجد.

ووجه اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المدينة، بمتابعة التزام المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء مدينة المنيا، خاصة مع قدوم عيد “الأضحى المبارك”، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق الخطة التي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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