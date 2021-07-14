تراند الفن: “ستاد الإسكندرية” يُبلغ اتحاد الكرة بعدم إقامة مباراة الزمالك والمحلة على أرضه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - بدأت إدارة ستاد الإسكندرية في أعمال تطوير وصيانة الملعب خلال الفترة الحالية، وأبلغ إدارة الاستاد مسئولي إدارة اتحاد الكرة، بأنه لن يتم استقبال مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري.

وقال مسئولو ستاد الإسكندرية إنه تم إبلاغ إدارة اتحاد الكرة، وإنه من الصعب استقبال مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، بسبب أعمال التطوير في أرضية الملعب خلال الفترة المقبلة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم 3 أغسطس في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الممتاز.

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