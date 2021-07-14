تراند الفن: تونسي تغلبه دموعه أثناء تعليقه على المساعدات الطبية التي أمر بها “خادم الحرمين” لبلاده

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صحيفة المرصد : انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن تونسي غلبته دموعه وهو يعلق على المساعدات الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبلاده.

وقال المواطن التونسي: “شكرًا السعودية.. شكرًا الأمير محمد.. شكرًا الملك سلمان.. شكرًا لسعادة السفير في تونس.. شكر للمسؤولين في السفارة في تونس.. شكرًا للشعب السعودي.. هذه دولة الخير ودولة الرجال”.

وأضاف المواطن التونسي والدموع تزرف من عينه: “خيركم ما ننساه ووقفتكم وقفة ألف دولة.. اليوم أنتم في تونس تاج على رؤوسنا.. أنتم أخواتنا وأهلنا.. وعيوننا اللي نشوف بها.. شكرًا السعودية.. عاشت السعودية.. يارب يحفظكم”.



