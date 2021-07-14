تراند الفن: لمستخدمي هواتف «آيفون».. «واتساب» يطلق ميزة جديدة بشأن حذف الصور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قدم تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ ميزة جديدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل من iOS، حيث من المقرر مسح الرسائل تلقائيًا.

ويأتي ذلك، بعد إطلاق الميزة على نظام ”أندرويد“ الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتمكن المستخدم من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تدمر نفسها ذاتيًا، بمجرد عرضها ورفضها.

وسيجد المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة View Once زرًا مخصصًا، يشبه المؤقت في المكان المخصص لإضافة تعليق.

وتعتبر هذه الميزة مختلفة عن رسائل ”واتساب“ التي تختفي بعد سبعة أيام، ولكن في ميزة View Once ستختفي الصور ومقاطع الفيديو المرسلة فور إغلاقها، وسيتم إخطار المرسل عند عرض الوسائط الخاصة به.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة للوسائط (سكرين شوت) ولن يتم الإخطار إذا قام المستلم بذلك، ولا يمكن أيضًا حظر تلقي إشعار المرسل، بعد فتح الرسالة.

كان قد روج ”واتساب“ لهذه الميزة كطريقة لتشجيع المحادثات الأكثر واقعية وحميمية، وكشف ”فيسبوك“ التابع له ”واتساب“ سابقًا، أنه سيتم حظر ميزات محددة من المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا القرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.