تراند الفن: “فينجادا”: كنت أحظى بتأييد كامل في الزمالك.. والضغوط الكثيرة السبب في رحيلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشف فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية عن سبب رحيله عن الزمالك موسم 2003، وقال في ذلك الوقت كان كمال درويش هو رئيس النادي، وكانت تربطني به علاقة جيدة ودعاني لوجبة الغداء في منزله.

وأكمل تصريحاته “رئيس النادي حاول أن يحتفظ بي في الموسم الجديد لأني حققت الدوري، وحققت لحظات فارقة مع الزمالك، حيث توج الفريق بالبطولة دون هزيمة”.

وأشار إلي أن السبب في رحيله الضغوط الكثيرة، حيث أنه برغم تحقيقه نتائج طيبة إلا أنه كان يمر بأوقات صعبة، وقال “علينا أن نتخذ قرارات لنشعر بالراحة”.

وأكد علي أن رئيس النادي بذل كل جهد للاحتفاظ به والاستمرار في تدريب الفريق، ولكنه تحدث معه، بأنه حان الوقت لكي يعود للبرتغال، وقال بأن كمال درويش تفهم الأمر.

وأوضح أنه لم يرحل عن الزمالك بسبب فريق آخر، حيث أنه توقف عن التدريب لمدة 6 أشهر، ثم عاد في أحد الأندية بالقسم الأول في البرتغال.

واختتم تصريحاته التلفزيونية، بأنه لم يحدث علي الإطلاق أن كان يوجد في نادي الزمالك أحد يحاربني، في فترة تدريبي الفريق، وأكد علي أنه كان يحظي بتأييد كامل.

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