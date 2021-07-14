تراند الفن: هل جلوس الرجل مع امرأتين يعد خلوة؟ .. المصلح يجيب – فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الحكم الشرعي لوجود رجل مع امرأتين، وإذا كان ذلك يُعد خلوة أم لا.

وقال “المصلح” في حديثه مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: “المرأة مع الرجل المنفرد لا شك أن ذلك خلوة ولا يجوز ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وقال النبي (ﷺ): لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما”.

وأضاف: “هذا النهي يزول بوجود آخر مع الرجل والمرأة حتى ينتفي ما ذكره النبي (ﷺ) من كون الشيطان ثالثهما؛ فإذا وجد امرأتين مع رجل وكان محتشمتين فإن هذا لا يكون فيه من الخلوة ومظنة الفتنة في حال انفراد المرأة بالرجل”.

وختم “المصلح”، بقوله: “فإذا وجدت امرأة أخرى كان الشيطان رابعهما ولا يدخل ذلك في النهي”.



