نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بمناسبة عيد الأضحى تحت شعار هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم عروض قوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث تمتد آخر العروض المقدمة منها حتي يوم السابع والعشرين من يوليو الجاري وجاءت العروض الجديدة المقدمة تحت شعار هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد حيث تقدم الأسواق عروض وتخفيضات كبيرة بمناسبة العيد ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أحدث العروض المقدمة من أسواق العثيم بالمملكة.

عروض العثيم للتمور

تقدم أسواق العثيم تشكيلة متنوعة ومختلفة لجميع أنواع التمور ومنها تمر سكري طازج سعر الكرتون9.95 ريال سعودي وتمر عجوة المدينة 1 كجم بسعر 29.95 ريال سعودي ويوجد تمر تمارا سكري رطب 1 كجم بسعر 10.95 ريال سعودي كما يوجد أنواع تمور أخري منها تمر سكري مميز مكنوز وتمر إنتاج النخيل وتمر خلاص القصيم وتمر تمارا رشودية وتمر نبوت فاخر مكبوس وتمر صقيع حيث جاء سعر الكرتون منه 47.95 ريال سعودي كما يوجد تمر خلاص وعجينة تمر.

عروض العثيم للحلويات مع توفير حتي 35%

تقدم أسواق العثيم عروض على عدد من أنواع الحلويات المميزة مع توفير يصل إلى 35% منها غريبة مشكلة بالفستق وسادة سعر الكيلو منها 24.95 ريال سعودي ويوجد كيك كرنفال وسط بسعر 44.95 ريال سعودي وبرازق بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو كما يوجد بيتي فور فاخر شكولاته ومكسرات بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو ويوجد أنواع أخري في العروض المقدمة.

عروض هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد مع توفير حتي 41%

تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية عروض عيد الأضحى المبارك مع تخفيضات كبيرة جداً على جميع المنتجات المقدمة حيث تحرص أسواق العثيم دائماً على عمل خصومات هائلة في جميع المناسبات والأعياد مع الحرص على تقديم أفضل وأجود أنواع المنتجات والسلع المقدمة حيث تقدم خصم يصل إلى 20% على كيس سكر أبو فهد ناعم 10 كجم ليكون السعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال ويوجد توفير بنسبة 28% على صابون ركس أصفر ناعم ليكون سعره 33.95 ريال سعودي بدلاً من 47.25 ريال كما يوجد خصم كبير بنسبة 38% على طماطم السعودية عادي وحار 510 جم ليكون السعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال كما يوجد خصومات كبيرة وتوفير على كل المنتجات المتوفرة بأسواق العثيم.

ومن خلال هذا المقال نكون قد قدمنا لكم بعض عروض أسواق العثيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.