تراند الفن: سفارة المملكة في أمريكا تحذر من عمليات نصب واحتيال باسمها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، من عمليات نصب واحتيال باسمها، عن طريق انتحال صفة موظفيها .

وأهابت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، بالمواطنين عدم التعامل مع اتصالات ورسائل تنتحل صفة موظفي السفارة للحصول على مبالغ مالية.

وتابعت السفارة: “تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل اي مبالغ مالية لهم.

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