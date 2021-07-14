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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 5 زيارة
صحيفة المرصد : قال الداعية عائض القرني، في كتابه الجديد بعنوان “ملهم العالم”، إن الموت زاره مرتين خلال تعرضه لإطلاق نار في الفلبين، وكذلك إصابته بفيروس كورونا ودخوله العناية المركية.
وكتب “القرني” في خاتمة الكتاب: “لقد كنت أدعو ربي أن يبارك في عمري حتى أُتم هذا الكتاب (ملهم العالم) الذي سكبت فيه روحي وحبي وحنيني وشوقي ومشاعري لهذا الإمام العظيم والنبي الكريم (ﷺ)”.
وأضاف: “ولقد زارني الموت مرتين؛ مرة يوم أُطلق عليّ الرصاص في الفلبين فنجوت بفضل الله وكرمه، ومرة يوم أصبت بفيروس “كورونا” ودخلت بسببه العناية المركزة وفقدت وعيي أربعة أيام”.
وأنهى “القرني” خاتمة كتابه، بقوله: “فلما عدت للحياة تذكّرت كتابي (مُلهم العالم)، فحمدت ربي أن أتم علي نعمته، وأمد لي في العمر حتى أكمل هذا الكتاب”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عائض القرني: “زارني الموت مرتين.. فلما عدت للحياة تذكّرت هذا الأمر”! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.