تراند الفن: وزير الطيران المدني يجري جولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي تشهدها المطارات المصرية خلال إجازة الموسم الصيفي الحالي، أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني زيارة مفاجئة منذ قليل لمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، للوقوف على انتظامية سير العمل بالمطار ومتابعة حركة السفر والوصول والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، رافقه خلال الجولة الأستاذ باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالة الوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن سيادته على اتباع وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية داخل مبنى المطار حفاظًا على سلامة وصحة العاملين والركاب.

كما أشاد وزير الطيران خلال الجولة بمجهودات العاملين المبذولة بالمطار، ووجّه بضرورة الاستعداد للزيادة المتوقعة في حركة التشغيل خلال أجازة عيد الأضحى والإجازات الصيفية، حيث من المقرر أن تنظم مصر للطيران 240 رحلة داخلية إلى كلٍّ من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالإضافة إلى رحلات شركات الطيران المصرية الخاصة خلال إجازة العيد، وكذلك كثافة التشغيل التي تشهدها رحلات الوصول الدولية خلال تلك الفترة.

وفي ختام جولته قدم وزير الطيران المدني الشكر لجميع الجهات العاملة بالمطار، من رجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركات الخدمات العاملة بالمطار على جهودهم المشرفة.

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