تراند الفن: فينجادا: مصر بلدي الثاني وحفيدتي نصفها برتغالي والآخر مصري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، إنه سعيد بالعودة إلى مصر بعد 16 عاما غياب، موضحا أنه جاء عام 1994 في مباراة ودية مع فريق البرتغال، ثم عاد 2003 كمديرًا فنيًا للزمالك، وفي 2006 مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي، وحقق نتائج طيبة.

وأضاف فينجادا في تصريحات تلفزيونية، أن حفيدته نص مصرية ونص برتغالية، كما أنه جاء إلى مصر عام 2008 لمقابلة أصدقاؤه، الذي يتواصل معهم دائمًا، مؤكدًا أن مصر هي بلده الثاني ويشعر دائما أن الحياة في مصر في تطور من طرق ومطارات وكل شيء مدهش ورائع، حيث انبهر بكل ما رآه من إنشاءات وبنية تحتية.

وكشف البرتغالي عن فشل تعاقده مع النادي الأهلي حيث قال، إن مناخ العمل جيد في الأهلي ووافقت على تدريب الفريق عام 2009 رغم ارتباطي بالزمالك من قبل، ولكن رفض الإدارة تعيين مساعدين برتغاليين لي حال دون إتمام التعاقد.

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