تراند الفن: صلاح يعلن شرطه لتجديد عقده مع ليفربول

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - صرح النجم محمد صلاح لاعب ليفر بول الإنجليزي، علانية لوسائل

الإعلام الإسبانية ترحيبه باللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، وصنف الإعلام الإنجليزي ذلك

الأمر على أنه مجرد ورقة ضغط على إدارة الريدز لتجديد عقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي بنهاية

موسم 2022-2023، وبدأ الحديث منذ بداية هذا العام بالفعل عن تجديد عقده مع الريدز.

وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي

سبورتس” في تصريحات لشبكة “ أنفيلد رود” أن نادي ليفربول بدأ بالفعل المفاوضات لتجديد

عقد صلاح.

وأشار رومانو إلى أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات حتى الآن

بين الطرفين، ولم تصل للمحطات الأخيرة”.

طلبات صلاح بسيطة من أجل تجديد عقده، وهي الحصول على أعلى

راتب في الفريق كما هو الآن، وزيادة ذلك الراتب، والذي يُعد أقل بكثير من رواتب لاعبين

في كبار الفرق الأخرى، فهو يرى أن مجهوداته مع الفريق تستحق ذلك.

محمد صلاح الذي استطاع الفوز بالحذاء الذهبي الإنجليزي مرتين،

وقاد الريدز لتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكان السبب الأول في تأهل

فريقه لدوري الأبطال، يرى أنه يستحق ذلك، وما قدمه بالفعل خير دليل.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن ليفربول متأنٍ في مسألة تجديد

عقد صلاح، لأنه يعي بأن اللاعب في عامه التاسع والعشرين، وتجديد عقده بزيادة راتبه

لن يكون أمرًا جيدًا، لذا فإن النادي سيكون متفتحًا لفكرة بيعه، مع تعويضه بأي من اللاعبين

الذين ارتبط بهم النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسهم دومينيكو بيراردي مهاجم

منتخب إيطاليا وفريق ساسولو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صلاح يعلن شرطه لتجديد عقده مع ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.