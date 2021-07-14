تراند الفن: فينجادا يكشف أسباب تراجعه عن قيادة الأهلي في 2008

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، سبب تراجعه عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عام 2008.

وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي رفض حضور مساعدين برتغاليين لي في 2008 وهذا سبب عدم إتمام التعاقد”.

وأضاف: “كنت على استعداد لتخفيض راتبي من أجل قيادة الأهلي، لكن عدم موافقة النادي على طلبي ووفاة والدي كانا وراء تراجعي عن قيادة الأحمر”.

وأردف فينجادا: “مانويل جوزيه ساندني لقيادة الأهلي خلفًا له، ولم أندم على قرار تراجعي عن تدريب الأهلي، وأتمنى للفريق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.